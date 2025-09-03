Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

03 Eylül 2025, Çarşamba
Giriş: 03.09.2025 19:49 Güncelleme: 03.09.2025 20:04
Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın, Devler Ligi kadrosu belli oldu.

Bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, kadro listesini UEFA'ya bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina."

