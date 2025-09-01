Galatasaray Zaniolo’yu Udinese’ye kiraladı

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Udinese'ye kiraladığını açıkladı. Galatasaray tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2025/2026 sezonu için geçici transferi konusunda Udinese Calcio S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Udinese Calcio S.p.A. şirketimize 2.500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."