Galatasaray taraftarlarından Gazze çağrısı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 30.08.2025 21:43 Güncelleme: 30.08.2025 21:44
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Maç öncesi seronomi bölümünde, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından Gazze'ye yönelik destek pankartı açıldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Maç öncesi seronomi bölümünde sarı-kırmızılı taraftarlar İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma tepki göstererek Gazze'ye yönelik destek pankartı açıldı.

