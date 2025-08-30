30 Ağustos 2025, Cumartesi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! Son maçta dev randevu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 13:22 Güncelleme: 30.08.2025 13:44
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynayacağı 8 maçın fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip Devler Ligi'ne Frankfurt deplasmanı ile başlayacak. Son maçta ise deplasmanda Manchester City'nin konuğu olacak.

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne Eintracht Frankfurt deplasmanı ile başlayacak. (İHA)Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne Eintracht Frankfurt deplasmanı ile başlayacak. (İHA)

18 Eylül 2025 – 22:00
Eintracht Frankfurt (Deplasman)

30 Eylül 2025 | Galatasaray - Liverpool (A Haber arşiv)30 Eylül 2025 | Galatasaray - Liverpool (A Haber arşiv)

30 Eylül 2025 – 22:00
Liverpool FC (İç saha)

22 Ekim 2025 | Galatasaray - Bodo Glimbt (A Haber arşiv)22 Ekim 2025 | Galatasaray - Bodo Glimbt (A Haber arşiv)

22 Ekim 2025 – 19:45
FK Bodø/Glimt (İç saha)

5 Kasım 2025 | Ajax - Galatasaray (A Haber arşiv)5 Kasım 2025 | Ajax - Galatasaray (A Haber arşiv)

5 Kasım 2025 – 23:00
AFC Ajax (Deplasman)

25 Kasım 2025 | Galatasaray - Saint-Gilloise (A Haber arşiv)25 Kasım 2025 | Galatasaray - Saint-Gilloise (A Haber arşiv)

25 Kasım 2025 – 20:45
R. Union Saint-Gilloise (İç saha)

9 Aralık 2025 | Monaco - Galatasaray (A Haber arşiv)9 Aralık 2025 | Monaco - Galatasaray (A Haber arşiv)

9 Aralık 2025 – 23:00
AS Monaco (Deplasman)

21 Ocak 2026 | Galatasaray - Atletico Madrid (A Haber arşiv)21 Ocak 2026 | Galatasaray - Atletico Madrid (A Haber arşiv)

21 Ocak 2026 – 20:45
Atlético de Madrid (İç saha)

28 Ocak 2026 | Manchester City - Galatasaray (A Haber arşiv)28 Ocak 2026 | Manchester City - Galatasaray (A Haber arşiv)

28 Ocak 2026 – 23:00
Manchester City (Deplasman)

