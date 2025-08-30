Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! Son maçta dev randevu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı maçların programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçını deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında oynanacak maçların programı açıklandı. Buna göre, Galatasaray'ın bu aşamada yapacağı 8 karşılaşmanın da tarihleri belli oldu. Cimbom, ilk maçını 18 Eylül'de Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacak.

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle: