Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! Son maçta dev randevu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynayacağı 8 maçın fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip Devler Ligi'ne Frankfurt deplasmanı ile başlayacak. Son maçta ise deplasmanda Manchester City'nin konuğu olacak.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı maçların programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçını deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında oynanacak maçların programı açıklandı. Buna göre, Galatasaray'ın bu aşamada yapacağı 8 karşılaşmanın da tarihleri belli oldu. Cimbom, ilk maçını 18 Eylül'de Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacak.
Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:
18 Eylül 2025 – 22:00
Eintracht Frankfurt (Deplasman)
30 Eylül 2025 – 22:00
Liverpool FC (İç saha)
22 Ekim 2025 – 19:45
FK Bodø/Glimt (İç saha)
5 Kasım 2025 – 23:00
AFC Ajax (Deplasman)
25 Kasım 2025 – 20:45
R. Union Saint-Gilloise (İç saha)
9 Aralık 2025 – 23:00
AS Monaco (Deplasman)
21 Ocak 2026 – 20:45
Atlético de Madrid (İç saha)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açıköğretim üniversite kayıt takvimi 2025-2026 | AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıtları zaman, nereden yapılır?
- YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı? ÜNİVERİSTE-YKS ek kontenjanlar belli oldu mu? 2. tercih başarı sıralaması ve taban puanları...
- Üniversiteye ek yerleştirme nedir? YKS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte adımladım rehber...
- 2. köprü (FSM) kapalı mı? 30-31 Ağustos Fatih Sultan Mehmet köprüsü neden kapalı, trafiğe ne zaman açılacak?
- SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklilerine 3'lü maaş formülü! En düşük 16.881 TL alana 47.425 TL'lik kazanç hesabı
- 124. Dönem DHY kura tarihi 2025 | Sağlık Bakanlığı 124. Dönem DHY kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak?
- THY Zafer Bayramı kampanyası: Yurt içi uçuşlarda indirimli biletler 1.030 TL! İşte tarih ve güzergah detayları...
- Cumartesi günü noterler çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi noter sorgulama ekranı
- 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM | 2025 AGS öğretmen atama tarihleri ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?
- Sıcaklıklar yükseliyor, yağışlar az! Meteoroloji paylaştı: Pazar günü pik yapıyor! İstanbul dahil o iller resmen kavrulacak
- Bugün kargolar çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı? PTT, Sürat, ARAS...
- Zeka testi: Gizli sayı nerede? 789 kişiden 19'u bulabildi