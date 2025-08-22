22 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'ın Gabonlu yıldızından ayrılık iddialarına yanıt

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızından ayrılık iddialarına yanıt

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 22.08.2025 16:01
ABONE OL
Galatasaray’ın Gabonlu yıldızından ayrılık iddialarına yanıt

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde katılan Gabonlu futbolcu Mario Lemina, sarı-kırmızılı ekipten ayrılacağı iddialarına sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla yanıt verdi.

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, takımdan ayrılabileceği yönündeki haberlere sosyal medyadan yanıt verdi.

Gabonlu oyuncu, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Konuşmayı bırakın. Ben sadece Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Geleceğime tamamen Galatasaray'la bağlıyım. Konu kapandı." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’ın Gabonlu yıldızından ayrılık iddialarına yanıt Galatasaray’ın Gabonlu yıldızından ayrılık iddialarına yanıt Galatasaray’ın Gabonlu yıldızından ayrılık iddialarına yanıt
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör