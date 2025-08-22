Galatasaray'ın Gabonlu yıldızından ayrılık iddialarına yanıt
Galatasaray'a geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde katılan Gabonlu futbolcu Mario Lemina, sarı-kırmızılı ekipten ayrılacağı iddialarına sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla yanıt verdi.
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, takımdan ayrılabileceği yönündeki haberlere sosyal medyadan yanıt verdi.
Gabonlu oyuncu, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Konuşmayı bırakın. Ben sadece Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Geleceğime tamamen Galatasaray'la bağlıyım. Konu kapandı." ifadelerini kullandı.