19 Ağustos 2025, Salı
Galatasaray'dan flaş ayrılık: Derrick Köhn Union Berlin'e transfer oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.08.2025 23:03 Güncelleme: 19.08.2025 23:03
Galatasaray Kulübü, futbolcusu Derrick Köhn'ün transferi için Alman ekibi Union Berlin ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Alman temsilcisinin sarı-kırmızılılara 4 milyon avro transfer bedeli ödeyeceği, 500 bin avro da şarta bağlı bonus ödemesi bulunduğu belirtildi.

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde Union Berlin'in bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon avro düşülüp, kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak Galatasaray'a ödeyeceği aktarıldı.

