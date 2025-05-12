Galatasaray taraftarından Osimhen çılgınlığı! Sosyal medya ayağa kalktı

Bu sezon attığı gollerle takımına önemli puanlar kazandıran Victor Osimhen için Galatasaray taraftarı oyuncunun kalması için kısa süre içerisinde binlerce paylaşımda bulundu.

Avrupa kulüplerinin yakından ilgilendiği Nijeryalı yıldızın kalması için Galatasaray taraftarı kenetlendi.

"BİZİMLE KAL OSIMHEN"

Sarı - kırmızılı taraftarlar X platformu üzerinden "Stay With Us Osimhen" (Bizimle kal Osimhen) kampanyası başlattı.

Kampanya için çok sayıda paylaşımda bulunan sarı - kırmızılı renklere gönül vermiş taraftarlar birkaç saat içerisinde 300 binden fazla paylaşımda bulundu.

DIŞ BASINDA DA YER EDİNDİ

Öte yandan Galatasaray taraftarının başlatmış olduğu kampanyanın sesleri dış basında da yankılandı.

38 MAÇTA 40 GOLE DİREKT KATKI

Napoli'den kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, sarı - kırmızılı formayı bu sezon toplamda 38 maçta sırtına geçirdi. Söz konusu karşılaşmalarda Nijeryalı yıldız, 33 kez gol sevinci yaşarken, takımına 7 de asist katkısında bulundu.