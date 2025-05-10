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Karadeniz'de derbi heyecanı! Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.05.2025 14:05
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Karadeniz’de derbi heyecanı! Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Trabzonspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi kritik bir mücadelede Trabzon'da kozlarını paylaşacak. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak moral kazanmayı hedeflerken, teknik direktörler Fatih Tekke ve Okan Buruk, maç öncesi ilk 11'lerini belirledi. İşte detaylar…

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 139. kez karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak kritik mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

REKABETTE 139. RANDEVU

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 138 karşılaşmanın 63'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 187, Trabzonspor ise 156 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray – Trabzonspor maçından görüntü (DHA)Galatasaray – Trabzonspor maçından görüntü (DHA)

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza

GALATASARAY: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen

Galatasaray – Trabzonspor maçından görüntü (DHA)Galatasaray – Trabzonspor maçından görüntü (DHA)

LİGDEKİ 104. MAÇ

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 104. kez karşılaşacak.

Ligde daha önce yapılan 103 karşılaşmanın 46'sını Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Süper Lig maçlarında Galatasaray 140, Trabzonspor ise 119 gol attı.

Galatasaray – Trabzonspor maçından görüntü (DHA)Galatasaray – Trabzonspor maçından görüntü (DHA)

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 2 farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 51 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 18 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 8'i Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 62 golüne, Galatasaray da 66 golle karşılık verdi.

Galatasaray – Trabzonspor maçından görüntü (DHA)Galatasaray – Trabzonspor maçından görüntü (DHA)

TRABZON'DAKİ SON 5 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Karadeniz temsilcisine konuk olduğu son 5 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Trabzon'da son yenilgisini 2018-2019 sezonunda 4-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Galatasaray – Trabzonspor maçından görüntü (DHA)Galatasaray – Trabzonspor maçından görüntü (DHA)

SON 4 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile yaptığı son 4 maçı da galip tamamladı.

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 4 müsabakada da yenmeyi başardı. "Cimbom" söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1 ve 4-3'lük galibiyetler elde etti.

Galatasaray – Trabzonspor maçından görüntü (DHA)Galatasaray – Trabzonspor maçından görüntü (DHA)

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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