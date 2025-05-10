Karadeniz’de derbi heyecanı! Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 139. kez karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak kritik mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

REKABETTE 139. RANDEVU

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 138 karşılaşmanın 63'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 187, Trabzonspor ise 156 kez gol sevinci yaşadı.