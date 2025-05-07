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Eren Elmalı'dan haber var: Trabzonspor'a karşı oynayabilecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.05.2025 09:39 Güncelleme: 07.05.2025 10:49
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Eren Elmalı’dan haber var: Trabzonspor’a karşı oynayabilecek mi?

Galatasaray’ın Sivasspor karşısındaki galibiyetinde Eren Elmalı oyuna sakatlık nedeniyle erken veda etti. Yapılan kontrollerde ciddi bir sağlık sorununa rastlanılmazken 24 yaşındaki oyuncunun cumartesi günü Trabzonspor deplasmanında görev alabileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Sivasspor'u farklı yenen Galatasaray'da tek moral bozan durum, Eren Elmalı'nın sakatlanıp oyundan çıkması oldu. Ancak oyuncunun sağlığında sorun olmadığı, cumartesi günü Trabzon deplasmanında sahaya çıkabileceği öğrenildi.

ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ

24 yaşındaki oyuncu, ara transferde Trabzonspor'dan Galatasaray'a 3.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Eski takımına karşı cumartesi akşamı ilk kez sahada olacak.

SOL BEKE İSTİKRAR GETİRDİ

Eren, Galatasaray foramsıyla 12 maçta henüz skora katkı sunmasa da sol bek bölgesine getirdiği uzun süredir aranılan istikrar ve savunma performansıyla sarı kırmızılı teknik heyetin ve taraftarların takdirini topladı.

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Eren Elmalı’dan haber var: Trabzonspor’a karşı oynayabilecek mi? Eren Elmalı’dan haber var: Trabzonspor’a karşı oynayabilecek mi? Eren Elmalı’dan haber var: Trabzonspor’a karşı oynayabilecek mi?
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