Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Taraftarı heyecanlandıran gelişme

"HİÇBİR KULÜPLE ANLAŞMA YAPMA"

Kendini yeniden bulduğu bu ortamdan çok etkilenen Osimhen'in, menajerine "Hiçbir kulüple anlaşma yapma. Galatasaray'da mutluyum ve kararımı ilk onlara bildireceğim" dediği öğrenildi.

ASLAN FİNANSAL OLARAK KARŞILIK VEREBİLECEK DURUMDA

Galatasaray cephesi de bu olası gelişmeye karşı harekete geçti. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu, Osimhen'in bonservisinin alınabilmesi için mali hazırlıkları tamamladı. Eğer yıldız oyuncu kalma yönünde karar verirse, sarı-kırmızılı yönetim bu isteğe finansal olarak karşılık verebilecek durumda.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıkan Victor Osimhen toplamda 33 gol kaydetti. Gollerin 24'ü Süper Lig'de, 6'sı Avrupa Ligi'nde ve 3'ü Türkiye Kupası'nda geldi. Yıldız golcü, bu maçlarda 8 de gol pası verdi.