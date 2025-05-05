Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Taraftarı heyecanlandıran gelişme
Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 gole ulaşarak kariyer rekorunu kıran Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarında. Ancak yıldız golcünün kafasını karıştıran teklifler arasında en ağır basan şey ne para ne de kariyer planı oldu. Galatasaray camiasının yoğun ilgisi karşısında duygulanan Nijeryalı oyuncu, menajerine 'Hiçbir kulüple anlaşma yapma. Galatasaray’da mutluyum, önce kararımı onlara bildireceğim' dedi.
Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 gole ulaşarak kariyer rekorunu kıran Victor Osimhen, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Ancak yıldız oyuncunun kafası, transfer teklifleriyle iyice karışmış durumda.
YOĞUN SEVGİ İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ
Osimhen'in kararını etkileyen asıl faktör ise ne para ne de kariyer planlaması oldu. Galatasaray taraftarının ve camianın gösterdiği yoğun sevgi, oyuncunun düşüncelerini tamamen değiştirdi. Nijeryalı golcü, daha önce aklından bile geçirmediği bir ihtimali artık ciddi olarak değerlendiriyor: Galatasaray'da kalmak.
"HİÇBİR KULÜPLE ANLAŞMA YAPMA"
Kendini yeniden bulduğu bu ortamdan çok etkilenen Osimhen'in, menajerine "Hiçbir kulüple anlaşma yapma. Galatasaray'da mutluyum ve kararımı ilk onlara bildireceğim" dediği öğrenildi.
ASLAN FİNANSAL OLARAK KARŞILIK VEREBİLECEK DURUMDA
Galatasaray cephesi de bu olası gelişmeye karşı harekete geçti. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu, Osimhen'in bonservisinin alınabilmesi için mali hazırlıkları tamamladı. Eğer yıldız oyuncu kalma yönünde karar verirse, sarı-kırmızılı yönetim bu isteğe finansal olarak karşılık verebilecek durumda.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıkan Victor Osimhen toplamda 33 gol kaydetti. Gollerin 24'ü Süper Lig'de, 6'sı Avrupa Ligi'nde ve 3'ü Türkiye Kupası'nda geldi. Yıldız golcü, bu maçlarda 8 de gol pası verdi.
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