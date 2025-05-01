Galatasaray’da liderliğin anahtarı savunmadan geçti! 13 maçta sadece 9 gol

Sarı-kırmızılılar iç sahada oynadığı son 5 maçta da kalesinde gol görmedi. (AA)



İÇ SAHADA SON 5 MAÇTA GOL İZNİ VERMEDİ

Süper Lig'de RAMS Park'ta son olarak Göztepe ile 4 Ocak 2025 tarihinde oynanan karşılaşmada gol yiyen Galatasaray daha sonraki süreçte rakiplerine gol şansı vermedi. Sarı-kırmızılılar bu dönemde Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Bodrum FK maçlarında gol yemedi. Cimbom, bu serinin başladığı 25 Ocak 2025'ten bu yana Avrupa'nın 10 büyük ligindeki 183 takım arasında iç saha golü yemeyen tek takım olarak yer alıyor. Aslan, bu hafta evindeki Sivasspor müsabakasında da bu seriyi sürdürmek istiyor.

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