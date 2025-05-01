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Galatasaray'da liderliğin anahtarı savunmadan geçti! 13 maçta sadece 9 gol

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 01.05.2025 11:53
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Galatasaray’da liderliğin anahtarı savunmadan geçti! 13 maçta sadece 9 gol

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala Fenerbahçe'nin önünde 5 puan farkla lider olan Galatasaray, ligin ikinci yarısında oynadığı 13 maçta sadece 9 gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip bu 13 maçın 7'sinde ise kalesini gole kapadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 13 maçta kalesinde 9 gol görürken, bu müsabakaların 7'sinde de kalesini gole kapadı.

Trendyol Süper Lig'de son 5 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde 5 puan farkla lider giren Galatasaray, savunma performansıyla da ön plana çıktı. Sezon başında savunmasıyla eleştirilen sarı-kırmızılılar, özellikle ligin ikinci yarısından sonra bu alanda da istikrarı yakaladı. Ligde oynadığı 31 müsabakada kalesinde 30 gol gören Aslan, en az gol yiyen takım olarak da dikkat çekiyor.

Fernando Muslera ikinci devrede oynanan maçlarda adeta rakiplerine geçit vermiyor. (AA)Fernando Muslera ikinci devrede oynanan maçlarda adeta rakiplerine geçit vermiyor. (AA)

11 KEZ KALESİNİ GOLE KAPADI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 31 müsabakanın 11'inde kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar ligde Bodrum FK (2), Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Antalyaspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor karşılaşmalarında gol yemedi. Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinden dolayı da müsabaka Aslan'ın lehine 3-0 hükmen tescil edildi.

Galatasaray, Süper Lig'in ikici yarısında oynadığı 13 karşılaşmanın sadece 6'sında gol yedi. (AA)Galatasaray, Süper Lig'in ikici yarısında oynadığı 13 karşılaşmanın sadece 6'sında gol yedi. (AA)

LİGİN İKİNCİ YARISINDA 9 GOL YEDİ
Galatasaray, şu ana kadar yediği 30 golün 21'ini ligin ilk yarısındaki maçlarda kalesinde gördü. İkinci transfer döneminde savunma hattına da takviyeler yapan sarı-kırmızılılar, bunun karşılığını aldı. Aslan, ligin ikinci yarısında oynadığı 13 karşılaşmada 9 gol yedi. Cimbom ayrıca söz konusu maçların 7'sinde de kalesini gole kapadı.

Sarı-kırmızılılar iç sahada oynadığı son 5 maçta da kalesinde gol görmedi. (AA)Sarı-kırmızılılar iç sahada oynadığı son 5 maçta da kalesinde gol görmedi. (AA)

İÇ SAHADA SON 5 MAÇTA GOL İZNİ VERMEDİ
Süper Lig'de RAMS Park'ta son olarak Göztepe ile 4 Ocak 2025 tarihinde oynanan karşılaşmada gol yiyen Galatasaray daha sonraki süreçte rakiplerine gol şansı vermedi. Sarı-kırmızılılar bu dönemde Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Bodrum FK maçlarında gol yemedi. Cimbom, bu serinin başladığı 25 Ocak 2025'ten bu yana Avrupa'nın 10 büyük ligindeki 183 takım arasında iç saha golü yemeyen tek takım olarak yer alıyor. Aslan, bu hafta evindeki Sivasspor müsabakasında da bu seriyi sürdürmek istiyor.

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