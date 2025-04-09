Galatasaray'da Samsunspor maçı mesaisi!
Galatasaray, Süper Lig’in 31'inci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, sahada iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Takım daha sonra saat 16.30'da İstanbul'dan Samsun'a uçarak mücadele için kampa girecek.