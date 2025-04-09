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Galatasaray'da Samsunspor maçı mesaisi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 09.04.2025 16:14
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Galatasaray’da Samsunspor maçı mesaisi!

Galatasaray, Süper Lig’in 31'inci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, sahada iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Takım daha sonra saat 16.30'da İstanbul'dan Samsun'a uçarak mücadele için kampa girecek.

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Galatasaray’da Samsunspor maçı mesaisi! Galatasaray’da Samsunspor maçı mesaisi! Galatasaray’da Samsunspor maçı mesaisi!
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