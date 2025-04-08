Galatasaray’a şok! PFDK’dan iki yıldız isme ceza

PFDK'nın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki kararları açıklandı. PFDK, Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a birer maç ceza verdi.

Okan Buruk, sevk edilen isimler arasında yer almıyordu.

Ayrıca Galatasaray'a verilen para cezaları da kararlarda yer aldı:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 54.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."