Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbide Fenerbahçe’yi yenen Galatasaray’ı tesislerde coşkuyla karşıladı

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri önünde toplanan yaklaşık 200 taraftar, sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüsü coşkuyla karşıladı.



Meşale yakan taraftarlar, derbi zaferi dolayısıyla futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk için tezahüratlarda bulundu.



Buruk, sarı-kırmızılı taraftarları selamlayarak karşılık verdi. Futbolcular ise takım otobüsünün camlarına vurarak taraftarın coşkusuna ortak oldu.



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri de futbolcular ve teknik heyeti tesislerin girişinde karşıladı. Başkan Özbek, derbi zaferi dolayısıyla oyuncular ile teknik ekibi kutladı.



Takım otobüsünün güvenlik önlemleri eşliğinde tesislere girmesinin ardından taraftarlar alandan ayrıldı.