03 Mart 2025, Pazartesi
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Galatasaray Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.03.2025 13:58
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Galatasaray Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yarın izin yapacak sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına 5 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ligin 26. haftasında dün Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ara vermeden Alanyaspor mücadelesinin ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Dar ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Yarın izin yapacak Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına 5 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı Galatasaray Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı Galatasaray Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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