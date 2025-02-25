25 Şubat 2025, Salı
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Galatasaray ZTK'daki Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 14:30
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Galatasaray ZTK’daki Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması'nın üçüncü haftasında 27 Şubat Perşembe günü TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, topla ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Galatasaray ZTK’daki Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı Galatasaray ZTK’daki Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı Galatasaray ZTK’daki Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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