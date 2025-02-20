Aslan Avrupa Ligi’ne veda etti! Galatasaray- AZ Alkmaar mücadelesi 2-2 berabere sona erdi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip ile - AZ Alkmaar mücadelesi 2-2 berabere kaldı. Deplasmandaki ilk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi’ne veda etti. İşte mücadelede yaşananlar...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırladı.
RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çaldı. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin üstlendi.
Karşılaşmaya Galatasaray baskılı başlasa da gol pozisyonlarına giren taraf konuk AZ Alkmaar oldu. Konuk ekipte Mijnans'ın şutunda kaleci Günay gole izin vermedi. Koopmeiners'in şutunda ise Sanchez topu çizgiden çıkarttı. Konuk ekip, 42'nci dakikada Maikuma'nın attığı golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.
ASLAN AVRUPA LİGİ'NE PLAY-OFF TURU'NDA VEDA ETTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarının başında iki oyuncu değişikliği yaparak oyuna müdahale etse de konuk ekip, 55'inci dakikada Kasius'un golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Bu golün 1 dakika sonrasında Osimhen attığı golle farkı 1'e indirdi. 70'inci dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın yerden çevirdiği topta Sallai bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'nda veda etti.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçının 11'inde 2'si zorunlu 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam Avrupa listesinde yer alamayan Frankowski ve Ahmed Kutucu'nun yerlerine Sallai ve Jelert'i görevlendirdi. Ayrıca Muslera'nın yerine de Günay Güvenç 11'de görev aldı.
MÜCADELEDEN YAŞANANLAR...
5. dakikada Koopmeiners'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Poku'nun ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut yandan auta çıktı.
Aynı dakikada Koopmeiners'ın pasında topla buluşan Mijnans'ın ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13. dakikada Lahdo'nun pasında topla buluşan Parrott'un ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak Abdülkerim Bardakcı'dan döndü. Ceza sahası içi sağ çaprazında topu önünde bulan Poku'nun vuruşunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı çeldi. Sonrasında Poku'nun pasında topu önünde bulan Burrmester, penaltı noktası civarında bulunan Belic'e meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda altıpasın içinde bulunan Sanchez, golü önledi.
16. dakikada Osimhen'in pasında topla buluşan Sallai'nin yay gerisinden çektiği şutta kaleci Owusu-Oduro, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol taraftan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Owusu-Oduro, meşin yuvarlağı kurtardı.
26. dakikada Belic'in yay gerisinden şutunda kaleci Günay Güvenç, topu kornere gönderdi.
27. dakikada Parrott'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Wolfe'nin şutunda kaleci Günay Güvenç, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.
39. dakikada Sanchez'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Cuesta'nın vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
43. dakikada AZ Alkmaar öne geçti. Buurmeester'in pasında topla buluşan Poku, sağ kanattan ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı Maikuma'ya aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı AZ Alkmaar'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
51. dakikada Sallai'nin sol kanattan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Owusu-Oduro, sağına yatarak meşin yuvarlağı kurtardı.
55. dakikada AZ Alkmaar, farkı 2'e çıkardı. Galatasaray savunmasından seken topu önünde bulan Kasius, ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta fileleri havalandırdı: 0-2.
56. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Lucas Torreira'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen'in penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
63. dakikada Kasius'un sağ kanattan pasında altıpas çizgisi önünden Parrott'un vuruşunda kaleci Günay Güvenç, ayaklarıyla golü önledi.
70. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası gerisinden topla buluşan Sallai'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalecinin solundan geçerek ağlara gitti: 2-2.
82. dakikada Wolfe'nin pasında topla buluşan Poku, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra Metehan Baltacı'yı geçerek sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Günay, bu vuruşu ayaklarıyla kurtardı.
90. dakikada Koopmeiners'ın ceza sahası yayının gerisinden çektiği şutta, meşin yuvarlak önce üst direğe sonra da kaleci Günay'a çarptı. Sadiq, dönen topa altıpas çizgisi önünde vursa da kaleci Günay gole izin vermedi.
Karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.