Aslan Avrupa Ligi’ne veda etti! Galatasaray- AZ Alkmaar mücadelesi 2-2 berabere sona erdi

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RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çaldı. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin üstlendi.

Karşılaşmaya Galatasaray baskılı başlasa da gol pozisyonlarına giren taraf konuk AZ Alkmaar oldu. Konuk ekipte Mijnans'ın şutunda kaleci Günay gole izin vermedi. Koopmeiners'in şutunda ise Sanchez topu çizgiden çıkarttı. Konuk ekip, 42'nci dakikada Maikuma'nın attığı golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

ASLAN AVRUPA LİGİ'NE PLAY-OFF TURU'NDA VEDA ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarının başında iki oyuncu değişikliği yaparak oyuna müdahale etse de konuk ekip, 55'inci dakikada Kasius'un golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Bu golün 1 dakika sonrasında Osimhen attığı golle farkı 1'e indirdi. 70'inci dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın yerden çevirdiği topta Sallai bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'nda veda etti.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçının 11'inde 2'si zorunlu 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam Avrupa listesinde yer alamayan Frankowski ve Ahmed Kutucu'nun yerlerine Sallai ve Jelert'i görevlendirdi. Ayrıca Muslera'nın yerine de Günay Güvenç 11'de görev aldı.