Avrupa’da yarın Türk gecesi! İşte Buruk ve Mourinho’nun muhtemel 11’leri

AZ Alkmaar - Galatasaray | Fotoğraf: AA

GALATASARAY AZ ALKMAAR'A KONSANTRE

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Sam Barrott'un üstleneceği müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Darren England olacak. VAR odasında England'ın yardımcısı Stuart Attwell olacak.

Sarı-kırmızılılar ilk mücadeleyi 4-1'lik skorla kaybetti. Aslan'ın turu geçmesi için 4 farklı galibiyet alması gerekirken, 3 fark olması durumunda ise müsabaka uzatmalara gidecek.