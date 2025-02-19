Avrupa'da yarın Türk gecesi! İşte Buruk ve Mourinho'nun muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu yarın Türk gecesine sahne olacak. Galatasaray rövanş maçında Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak. İşte iki tecrübeli teknik adam Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun sahaya süreceği muhtemel 11'ler...
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçlarında tur için sahaya çıkacak.
GALATASARAY AZ ALKMAAR'A KONSANTRE
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.
Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Sam Barrott'un üstleneceği müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Darren England olacak. VAR odasında England'ın yardımcısı Stuart Attwell olacak.
Sarı-kırmızılılar ilk mücadeleyi 4-1'lik skorla kaybetti. Aslan'ın turu geçmesi için 4 farklı galibiyet alması gerekirken, 3 fark olması durumunda ise müsabaka uzatmalara gidecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Berkan, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Yunus, Osimhen
FENERBAHÇE AVANTAJLI
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak. Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.
Play-off turu ilk maçında Kadıköy'de ağırladığı rakibini 3-0 ile geçen Fenerbahçe, tur için sahaya çıkacak.
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