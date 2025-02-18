Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi hakem çıkmazı! Türk mü yabancı mı?

Derbinin hakeminin yabancı olma ihtimali de masada (AA)

TÜRK HAKEMLERLE DEVAM EDİLİRSE FAVORİ HALİL UMUT MELER

Şu anki formlarına rağmen ligimizdeki hakemler ile derbi maça çıkılacaksa ve sezon Türk hakemlerle tamamlanacaksa derbi için Halil Umut Meler ismi ön plana çıkıyor. Derbiyi Meler dışında yönetmeye en büyük adayın Atilla Karaoğlan olduğu bildirilirken, genç hakemlerden Mehmet Türkmen ve Ali Şansalan'ın da MHK tarafından son haftalarda yakın takibe alındıkları belirtildi. Bu arada TFF Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun Türk hakemle devam etmekten yana oldukları da ifade edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Perşembe gecesi oynayacağı maçları bekleyecek olan TFF Yönetimi ve MHK'nin atamaları Cuma günü yapacağı belirtildi.

ORTA HAKEM DE YAPANCI OLURSA ÜZERİNDE DURULAN İSİMLER CLEMENT TURPIN, ISTVAN KOVACS VE SLAVKO VINCIC

Her ihtimali düşünerek TFF'nin bazı ülkelerin federasyonları ile görüştüğü ve derbi için hakem isteyebileceklerini bildirdiği gelen haberler arasında. Bazı kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hollanda, Fransa, Romanya, Belçika ve Slovenya ile temas kuruldu.

Futbol camiasında konuşulan ve basına yansıyan bazı isimler arasında Fransa'dan Clement Turpin, Romanya'dan Istvan Kovacs ve Slovenya'dan Slavko Vincic bulunuyor.

Turpin geçen hafta Manchester City-Real Madrid maçını yönetti. 2020-2021'de Avrupa Ligi finali, 2021-2022'de Şampiyonlar Ligi finali yönetti.

Kovacs, UEFA'nın beğendiği bir isim. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Manchester City rövanş maçında görev yapacak. Otoriter bir görüntü çiziyor. Euro2024'te Çekya-Türkiye maçını yönetmişti. Çekya'ya 2 kırmızı, 7 sarı kart, milli takımımıza tam 11 sarı kart göstermişti.

Vincic ise bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. B.Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev alacak.