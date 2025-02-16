Galatasaray'da Muslera'ya veda! Yerine gelecek isim belli oldu
Muslera'nın sezon sonunda ayrılmaya hazırlanmasıyla birlikte Galatasaray, kaleci arayışına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Lyon forması giyen Brezilyalı file bekçisi Lucas Perri’nin temsilcisini İstanbul’a getirerek transfer görüşmelerine başladı.
Galatasaray'da 14 yıldır kaleyi koruyan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera, Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor. 38 yaşındaki tecrübeli kalecinin performansındaki düşüş, sarı-kırmızılı yönetimi yeni bir kaleci arayışına yönlendirirken, alternatif isimler de gündeme gelmeye başladı.
TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Bu doğrultuda Galatasaray, Lyon'un kalecisi Lucas Perri'nin temsilcisi dün sabah İstanbul'a getirtti ve taraflar yeni sezona yönelik görüşmelere resmen başladı.
27 yaşında 1.97 boyundaki Brezilyalı kaleci Lucas Perri, Lyon'a geçen yılki kış transfer döneminde 3.5 milyon Euro'ya Botafogo'dan gelmişti.
Kariyerinin büyük çoğunluğunu ülkesinde geçiren tecrübeli eldiven 2019'da kiralık olarak yarım sezonluk bir Crystal Palace macerası geçirse de Avrupa'ya adım atmak için daha uzun bir süre beklemek zorunda kaldı. 2023'te Brezilya Milli Takımı kadrosuna da giren, ancak 6 eleme maçında da kulübede oturan Perri, formayı giyme şansı bulamadı.
DİĞER ADAY BERKE ÖZER
Kaleye yapılması planlanan operasyon doğrultusunda Galatasaray'ın ilgilendiği bir diğer isim Berke Özer. Sezon sonunda Eyüpspor'la sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki kaleciyle de masaya oturan Sarı-Kırmızılılar, genç eldivenle şimdiden anlaşmaya varmış durumda.