Galatasaray’da Muslera’ya veda! Yerine gelecek isim belli oldu

Cimbom gündemine Lucas Perri'yi aldı (AA)

Kariyerinin büyük çoğunluğunu ülkesinde geçiren tecrübeli eldiven 2019'da kiralık olarak yarım sezonluk bir Crystal Palace macerası geçirse de Avrupa'ya adım atmak için daha uzun bir süre beklemek zorunda kaldı. 2023'te Brezilya Milli Takımı kadrosuna da giren, ancak 6 eleme maçında da kulübede oturan Perri, formayı giyme şansı bulamadı.

DİĞER ADAY BERKE ÖZER

Kaleye yapılması planlanan operasyon doğrultusunda Galatasaray'ın ilgilendiği bir diğer isim Berke Özer. Sezon sonunda Eyüpspor'la sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki kaleciyle de masaya oturan Sarı-Kırmızılılar, genç eldivenle şimdiden anlaşmaya varmış durumda.