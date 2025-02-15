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Galatasaray'da Alvaro Morata şoku! Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Az Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'a yeni transferinden kötü haber geldi. Sarı kırmızılılar, İspanyol futbolcu Alvaro Morata’nın sol arka üst adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.02.2025 14:00 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:01
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Galatasaray’da Alvaro Morata şoku! Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Galatasaray, AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro MorataGalatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata

Yıldız golcü 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro MorataGalatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklama şöyle:

"UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Álvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir."

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