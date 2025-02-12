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Galatasaray AZ Alkmaar maçına hazır

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 12:53
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Galatasaray AZ Alkmaar maçına hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur yağışı altında yaptığı antrenmanla taamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise AZ Alkmaar maçının taktiği üzerinde duruldu.

Galatasaray, AZ Alkmaar maçına hazır | Fotoğraf: AAGalatasaray, AZ Alkmaar maçına hazır | Fotoğraf: AA

Antrenmanda AZ Alkmaar karşısında sarı kart cezalı olan Victor Osimhen dinlendirilirken, tedavileri devam eden Yunus Akgün ile Ismail Jakobs da yer almadı.

Galatasaray, saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'ndan, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a hareket edecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcu TSİ 22.00'de AFAS Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Galatasaray AZ Alkmaar deplasmanındaGalatasaray AZ Alkmaar deplasmanında

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Galatasaray AZ Alkmaar maçına hazır Galatasaray AZ Alkmaar maçına hazır Galatasaray AZ Alkmaar maçına hazır

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