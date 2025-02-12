Galatasaray AZ Alkmaar maçına hazır
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur yağışı altında yaptığı antrenmanla taamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise AZ Alkmaar maçının taktiği üzerinde duruldu.
Antrenmanda AZ Alkmaar karşısında sarı kart cezalı olan Victor Osimhen dinlendirilirken, tedavileri devam eden Yunus Akgün ile Ismail Jakobs da yer almadı.
Galatasaray, saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'ndan, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a hareket edecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcu TSİ 22.00'de AFAS Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi nereden alınır?
- Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Nasıl niyet edilir?
- Milyonlarca emekliye İKRAMİYE TAKVİMİ | 4.500 TL nakit için formüller masada! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı...
- Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler! Berat gecesi ibadetleri
- İstanbul'da 12 Şubat'ta üniversiteler tatil mi? Bugün üniversitelerde kar tatili var mı?
- Uyku eksikliğinin bedeli ağır! Her gece 8 saat uyumak vücudu nasıl etkiler?
- Berat Kandili'nin önemi: Levh-i Mahfuz ve İNZAL nedir, ne anlama gelir? Berat Gecesi ne oldu?
- Market fiyatı ürün karşılaştırması nereden yapılır? TUBİTAK Market fiyatları ekranı: marketfiyati.org.tr
- Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman, kaç gün tutulur?
- Sarıyer, Çekmeköy, Sultangazi okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul kar tatili açıklamaları
- Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bağcılar okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul tatil olan ilçeler
- THY'den Ramazan ayına özel: 949 TL'ye Uçak Bileti Kampanyası | 11-13 Şubat'ta İndirim Fırsatı