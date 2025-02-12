Galatasaray AZ Alkmaar maçına hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur yağışı altında yaptığı antrenmanla taamladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise AZ Alkmaar maçının taktiği üzerinde duruldu.