10 Şubat 2025, Pazartesi
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Galatasaray'ın bir transferi daha bitirdi! Polonyalı oyuncu İstanbul'a geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 08:39 Güncelleme: 10.02.2025 08:46
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Galatasaray’ın bir transferi daha bitirdi! Polonyalı oyuncu İstanbul’a geliyor

Galatasaray, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski’yi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. 29 yaşındaki oyuncu bu akşam İstanbul’a gelecek ve transfer tamamlanacak. Sağ bek ve kanat bek pozisyonlarında oynayabilen Frankowski, bu sezon Lens’te 21 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, sağ bek transferi için geri sayıma başladı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı.

Galatasaray’ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski, bu akşam İstanbul’a iniş yapacak. (ahaber.com.tr)Galatasaray’ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski, bu akşam İstanbul’a iniş yapacak. (ahaber.com.tr)

ZORUNLU SATIN ALMA İLE KİRALANACAK

Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens ile her konuda anlaştı.

Galatasaray, Polonyalı futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. (ahaber.com.tr)Galatasaray, Polonyalı futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. (ahaber.com.tr)

BU AKŞAM GELİYOR

29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferini tamamlamak için bu gece (pazartesi) İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Frankowski, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat bek olarak da forma giyebiliyor.

Frankowski, sağ bek dışında sağ ve sol kanat bek olarak da görev yapabiliyor. (ahaber.com.tr)Frankowski, sağ bek dışında sağ ve sol kanat bek olarak da görev yapabiliyor. (ahaber.com.tr)

BU SEZON PERFORMANSI

Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı. Lens'te bu sezon 21 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

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