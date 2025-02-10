Galatasaray’ın bir transferi daha bitirdi! Polonyalı oyuncu İstanbul’a geliyor

Galatasaray’ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski, bu akşam İstanbul’a iniş yapacak. (ahaber.com.tr)



ZORUNLU SATIN ALMA İLE KİRALANACAK

Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens ile her konuda anlaştı.