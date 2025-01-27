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Hakim Ziyech ayrılığa yanaşmıyor! Duduk uçuklatan talep

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 17:06 Güncelleme: 27.01.2025 17:06
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Hakim Ziyech ayrılığa yanaşmıyor! Duduk uçuklatan talep

Galatasaray, yollarını ayırmak istediği Hakim Ziyech ile fesih bedelinde anlaşmazlık yaşıyor. Yıllık 5.7 milyon euro maliyeti olan Faslı oyuncu yolları ayırmak için 2.9 milyon euro talep ederken, kulüp bu bedeli 1.5 milyon euroya indirmeye çalışıyor.

Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Hakim Ziyech, Sergio Oliveira'nın sözleşme feshini örnek gösterip zorluk çıkarıyor. Faslı futbolcu, yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılıların kendisine muhtaç olduğunu düşünüyor.

HAK EDİŞİNİN TAMAMINI İSTİYOR

Yıllık 5.7 milyon Euro maliyeti bulunan Ziyech bu nedenle Galatasaray'dan fesih için altı aylık hak edişinin tamamını talep ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Ziyech'in 2.9 milyon euro'luk fesih bedeli talebini 1,5 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor.

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Hakim Ziyech ayrılığa yanaşmıyor! Duduk uçuklatan talep Hakim Ziyech ayrılığa yanaşmıyor! Duduk uçuklatan talep Hakim Ziyech ayrılığa yanaşmıyor! Duduk uçuklatan talep
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