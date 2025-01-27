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Galatasaray'da stopere 1,90'lık kule! Rota Almanya'ya döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 08:57 Güncelleme: 27.01.2025 09:04
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Galatasaray’da stopere 1,90’lık kule! Rota Almanya’ya döndü

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda gözler Almanya'ya çevrildi. Galatasaray'ın Union Berlin'de forma giyen Diogo Leite'yi transfer gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor... Hedef bölgelerden birisi de savunma hattı olarak öne çıkıyor.

Union Berlin - Hoffenheim maçı | 23 Eylül 2023 (Reuters)Union Berlin - Hoffenheim maçı | 23 Eylül 2023 (Reuters)

Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Sarı-Kırmızılı takım için flaş bir iddia gündeme geldi. Cimbom'un Union Berlin forması giyen Diogo Leite'ye gündemine aldığı iddia edildi.

Union Berlin - Köln maçı | 4 Mart 2023 (AFP)Union Berlin - Köln maçı | 4 Mart 2023 (AFP)

1.90 boyundaki savunmacı için görüşmelerin sıklaştığı ifade ediliyor. 26 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon başında Porto'dan 7 milyon Euro bedel karşılığında alınmıştı. Sol ayaklı stoperin Galatasaray'a çok sıcak baktığı öğrenildi.

US Gilloise - Union Berlin maçı | 17 Mart 2023 (Reuters)US Gilloise - Union Berlin maçı | 17 Mart 2023 (Reuters)

Takvim'de yer alan habere göre Leite'nin şu andaki tahmini piyasa değerinin 17 milyon Euro olduğu konuşuluyor. Aslan'ın bu transfer için bütün şartlarını zorlayacağı belirtildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un da Portekizli savunmacıya onay verdiği gelen bilgiler arasında.

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Galatasaray’da stopere 1,90’lık kule! Rota Almanya’ya döndü Galatasaray’da stopere 1,90’lık kule! Rota Almanya’ya döndü Galatasaray’da stopere 1,90’lık kule! Rota Almanya’ya döndü
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