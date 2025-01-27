Galatasaray’da stopere 1,90’lık kule! Rota Almanya’ya döndü

US Gilloise - Union Berlin maçı | 17 Mart 2023 (Reuters)

Takvim'de yer alan habere göre Leite'nin şu andaki tahmini piyasa değerinin 17 milyon Euro olduğu konuşuluyor. Aslan'ın bu transfer için bütün şartlarını zorlayacağı belirtildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un da Portekizli savunmacıya onay verdiği gelen bilgiler arasında.