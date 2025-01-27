Galatasaray'da stopere 1,90'lık kule! Rota Almanya'ya döndü
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda gözler Almanya'ya çevrildi. Galatasaray'ın Union Berlin'de forma giyen Diogo Leite'yi transfer gündemine aldığı iddia edildi.
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor... Hedef bölgelerden birisi de savunma hattı olarak öne çıkıyor.
Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Sarı-Kırmızılı takım için flaş bir iddia gündeme geldi. Cimbom'un Union Berlin forması giyen Diogo Leite'ye gündemine aldığı iddia edildi.
1.90 boyundaki savunmacı için görüşmelerin sıklaştığı ifade ediliyor. 26 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon başında Porto'dan 7 milyon Euro bedel karşılığında alınmıştı. Sol ayaklı stoperin Galatasaray'a çok sıcak baktığı öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre Leite'nin şu andaki tahmini piyasa değerinin 17 milyon Euro olduğu konuşuluyor. Aslan'ın bu transfer için bütün şartlarını zorlayacağı belirtildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un da Portekizli savunmacıya onay verdiği gelen bilgiler arasında.
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