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İşte Kayserispor-Galatasaray maçının VAR hakemi

DHA
Giriş: 22.12.2024 14:46 Güncelleme: 22.12.2024 14:49
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İşte Kayserispor-Galatasaray maçının VAR hakemi

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray, bugün saat 16.00’da Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşmada VAR hakemi olarak Bülent Birincioğlu görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Kayserispor - Galatasaray, saat 16.00'da Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yusuf Ziya Gündüz olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. AVAR'da ise Samet Çavuş görev alacak.

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