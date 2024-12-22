Galatasaray puan farkını açmak istiyor! İşte Kayserispor maçının muhtemel 11’leri

19 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta yenilmedi.

Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

LİGİN EN ÇOK GOL ATANI

Süper Lig'de 42 kez fileleri havalandıran Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor.

Ligde Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Trabzonspor'a 4, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Samsunspor ve Net Global Sivasspor'a 3'er, Atakaş Hatayspor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş'a 2'şer, Alanyaspor ve Sipay Bodrum FK'ye 1'er gol atan sarı-kırmızılı ekip, ligin en golcü takımı ünvanına sahip.

OSIMHEN FIRTINASI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 14 maçta 10 kez fileleri havalandırdı

Süper Lig'de 10 karşılaşmada 7 gol kaydeden 25 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.