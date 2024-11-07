Galatasaray Tottenham’ı 3-2 mağlup etti!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Tottenham ile karşılaştı ve İngiliz ekiplerine karşı 24. maçını oynadı. Maçı 3-2 kazanan Aslan, İngiliz takımlarına karşı 5. galibiyetini elde etti.

Cimbom diğer müsabakalarda 9 kez berabere kalırken, 10 defa da mağlup oldu. Galatasaray ayrıca ilk kez oynadığı Tottenham'ı da yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar daha önce Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ile oynamıştı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA MAÇ

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 3-1 önde tamamladı.

İlk yarı

6. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Mertens'in içeriye yaptığı ortayı Tottenham savunması kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu ceza alanı dışı sol çaprazında yaya yakın noktada önünde bulan Yunus Akgün'ün gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0

18. dakikada Gray'in orta alandan savunma arkasına gönderdiği uzun topu ceza sahası içi sağ tarafındaki Johnson bekletmeden kale önüne çevirdi. Altıpas içindeki Lankshear, müsait durumdaki vuruşuyla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

25. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Sara, pasını yerden savunma arkasına gönderdi. Ceza alanı içi sol çaprazında meşin yuvarlağın sahibi olan Osimhen'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu kaleci Forster çeldi. Donen topa Mertens'in yay içindeki gelişine şutu yandan auta çıktı.



30. dakikada sol kanattan Yunus Akgün'ün arka direğe ortasında Osimhen tek vuruşta fileleri havalandırdı. Ancak gol ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.

31. dakikada Tottenham savunmadan çıkmak isterken Icardi'nin baskısı sonucu seken topu kazanan Mertens, bekletmeden ara pasını sol taraftan ceza alanına giren Osimhen'e gönderdi. Bu futbolcunun yerden uzak köşeye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

39. dakikada sağ kanatta çizgiye yakın noktadaki Barış Alper, pasını gerisindeki Mertens'e verdi. Dries Mertens'in ceza sahasında gönderdiği ortada altıpas önündeki Osimhen, meşin yuvarlak yere inmeden tek vuruşla takımını 2 farklı öne geçiren golü kaydetti. 3-1

Fotoğraf: İHA

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray 11: Muslera, Sanchez, Icardi, Mertens, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Torrerira, Abdulkerim Bardakçı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

Tottenham 11: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Son, Lankshear

AVRUPA KUPALARINDA 322. RANDEVU

Galatasaray, Tottenham karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 322. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 115 galibiyet, 121 kez mağlubiyet ve 85 beraberlik aldı. Söz konusu müsabakalarda 438 gol atarken, kalesinde 482 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 98. MAÇ

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla yapan turnuvada 97 maç oynadı. Cimbom geride kalan karşılaşmalarda 39 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 155 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 125 gole engel olamadı.

TOTTENHAM İLE İLK MAÇ

İki takım, oynayacakları maçla birlikte Avrupa kupalarında ilk kez rakip olacak. Aslan ayrıca İngiliz ekipleri Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ile 23 kez oynadı ve 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

MUSLERA SAHADA

Galatasaray'da Kaptan Fernando Muslera, Tottenham maçıyla kalesine geçecek. Muslera, bu sezon Young Boys ile oynanan rövanş müsabakasında gördüğü kırmızı karttan dolayı 3 maç men cezası almıştı. Uruguaylı eldiven, bu cezasından dolayı PAOK, RFS ve Eflsborg maçlarında oynayamadı.

Bireysel çalışmalarını sürdüren Senegalli sol bek Ismail Jakobs kadroda olmayacak.

LAWRENCE VISSER YÖNETİYOR

Galatasaray - Tottenham arasında oynanacak maçı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ile Thibaud Nijssen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Simon Bourdeaud'hui olacak. VAR'da Bram Van Driessche, AVAR'da da Jan Boterberg görev alacak.