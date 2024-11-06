Galatasaray’ın Avrupa’da rakibi Tottenham! Buruk’un kararı netleşti: İşte muhtemel ilk 11

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta İngiliz takımı Tottenham ile karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılılar, 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Tottenham ise 3 galibiyetle 2. sırada bulunuyor.

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İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi.

Tottenham muhtemel 11: Vicario, Udogie, Romero, Porro, Van de Ven, Bissouma, Maddison, Kulusevski, Solanke, Johnson, Moore

AVRUPA KUPALARINDA 322. RANDEVU

Galatasaray, Tottenham karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 322. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 115 galibiyet, 121 kez mağlubiyet ve 85 beraberlik aldı. Söz konusu müsabakalarda 438 gol atarken, kalesinde 482 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 98. MAÇ

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla yapan turnuvada 97 maç oynadı. Cimbom geride kalan karşılaşmalarda 39 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 155 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 125 gole engel olamadı.

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TOTTENHAM İLE İLK MAÇ

İki takım, yarın oynayacakları maçla birlikte Avrupa kupalarında ilk kez rakip olacak. Aslan ayrıca İngiliz ekipleri Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ile 23 kez oynadı ve 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

MUSLERA SAHADA

Galatasaray'da Kaptan Fernando Muslera, Tottenham maçıyla kalesine geçecek. Muslera, bu sezon Young Boys ile oynanan rövanş müsabakasında gördüğü kırmızı karttan dolayı 3 maç men cezası almıştı. Uruguaylı eldiven, bu cezasından dolayı PAOK, RFS ve Eflsborg maçlarında oynayamadı.

Bireysel çalışmalarını sürdüren Senegalli sol bek Ismail Jakobs kadroda olmayacak.

LAWRENCE VISSER YÖNETECEK

Galatasaray - Tottenham arasında oynanacak maçı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ile Thibaud Nijssen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Simon Bourdeaud'hui olacak. VAR'da Bram Van Driessche, AVAR'da da Jan Boterberg görev alacak.