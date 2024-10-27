Dev derbide geri sayım! Nefesler tutuldu! İşte muhtemel 11’ler...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Nefeslerin tutulacağı dev derbi saat 20.00'de başlayacak.

NAMAĞLUP UNVANINI KORUMAK İSTİYOR

Galatasaray ile birlikte ligin namağlup üç takımından biri olan siyah-beyazlı ekip, derbide alacağı galibiyetle hem rakibinin serisini sonlandırmak hem de unvanını korumak istiyor.

Beşiktaşlı Immobile (İHA)

BURUK'TAN DERBİLERE İMZA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 11 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 7 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Icardi, Osimhen

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa, Muci, Immobile

ICARDİ'DEN 5 MAÇTA 5 GOL

Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ise Beşiktaş'a karşı bugüne kadar 5 kez forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu oynadığı bu 5 derbide rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Icardi görev aldığı müsabakaların 3'ünde gol sevinci yaşarken, 2'sinde ise atamadı.

Galatasaraylı oyuncuların gol sevinci (İHA)

IMMOBİLE'YE GÜVEN TAM

Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde attığı gollerle siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu konumunda bulunan aynı zamanda da ligde gol krallığında da zirvede bulunan Immobile'ye, Galatasaray karşısında da teknik heyetin güveni tam.

Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla Galatasaray'a karşı ilk gollerini sezon başındaki TFF Süper Kupa karşılaşmasında kaydetti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 5-0'lık skorla kupaya uzandığı müsabakada 2 gol kaydeden Immobile, siyah-beyazlılarla ilk resmi maçında aynı zamanda da ilk derbisinde bu sevinci yaşadı.

LİGİN EN GOLCÜSÜ GALATASARAY

Galatasaray bu sezon hücumdaki performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 9 haftada oynadığı 9 müsabakada rakip fileleri 27 kez havalandırdı ve maç başına 3 gol ortalaması tutturdu. Aslan bu performansıyla ligde en golcü takım olarak yer alıyor. Cimbom attığı 27 gole karşılık kalesinde ise 8 gol gördü.

Galatasaray ayrıca bu sezon Süper Lig'de 3 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Mauro Icardi (İHA)

BEŞİKTAŞ RAKİPLERİNE GEÇİT VERMİYOR

Ligde geride kalan 9 haftada oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 5 gol gören Beşiktaş, bu alanda zirvede bulunuyor. Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olan siyah-beyazlılar, rakip fileleri ise 17 kez havalandırdı. Kartal, bu alanda 2009-2010 sezonunda elde ettiği başarıyı da tekrarlamış durumda. Söz konusu dönemde Mustafa Denizli yönetiminde ligde oynadığı ilk 8 mücadelede 7 gol atan Beşiktaş, yalnızca 5 gol yemişti.