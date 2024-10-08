Anderson Talisca Aslan olacak! Galatasaray menajerine...
Transfer döneminde Hakim Ziyech ile Anderson Talisca takası gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialara göre, Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı ocak ayında takımına katacak. İşte detaylar...
Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'da oynayan Anderson Talisca için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray ara transfer döneminde dünya yıldızı futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı.
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK İSTİYOR
Ligimizde daha önce Beşiktaş forması giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran 30 yaşındaki golcü, Galatasaray formasıyla Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Al Nassr'ın yabancı kontenjanında yer açmak için göndermek istediği Talisca'nın menajeriyle masaya oturuldu. Şartları soruldu.