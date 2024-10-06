Cimbom hata yapmadı! Galatasaray evinde Alanyaspor’u 1-0 yendi

Galatasaray ile Alanyaspor Süper Lig'de 17. kez karşı karşıya geldi.

Mücadelede Galatasaray evinde Alanyaspor'u 1-0 yendi.

MÜCADELEDE YAŞANANLAR...

İLK YARI

15. dakikada Sara'nın pasıyla topla buluşan Mertens'in yay gerisinden vuruşunda kaleci Ertuğrul sağa yatarak golü önledi. Dönen topu Jakobs tamamlamak istedi ancak araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Sara'nın sağdan ortasında arka direkte uygun durumdaki Barış Alper Yılmaz, topa vole vurdu. Kaleci Ertuğrul, köşeden topu kornere çeldi.

24. dakikada sağ kanattan paslaşarak ceza sahasına girmeye çalışan Galatasaray'da savunmadan seken top Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Gabriel Sara'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yunus, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı Ertuğrul'un üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Torreira'nın vuruşu sonrası savunmadan dönen topa Kaan Ayhan'ın ceza yayı gerisinden gelişine vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



58. dakikada Icardi'den aldığı pas sonrası önünü boşaltan Yunus Akgün pasını Sara'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ertuğrul'un müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü.

Maçtan bir kare (İHA)



80. dakikada sol taraftan Gabriel Sara'nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtarışı sonrası meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.



90+2. dakikada sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Marcos Lopes, rakibini geçip pasını Serdar Dursun'a bıraktı. Bu oyuncunun altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.