Türkiye'de nefesler tutuldu dev derbi bekleniyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Türkiye oynanacak derbi öncesi nefesini tutarken, Galatasaray ile Fenerbahçe bugün tarihleri açısından son derece kritik bir maça çıkacak. Galatasaray ezeli rakibini yenerek şampiyonluğunu ilan etmeyi amaçlarken, Fenerbahçe ise rakibini yenerek şampiyonluk şansını son maça taşımak istiyor. İşte dev derbinin muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 37. haftasında dev derbi önce öncesi nefesler tutulurken Galatasaray bugün saat 19.00'da evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 99 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
CİMBOM 1 PUAN ALIRSA ŞAMPİYON
Derbi öncesinde Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan Galatasaray, müsabakadan en az 1 puan aldığı takdirde 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.
HEDEF GALİBİYETLE ŞAMPİYONLUK
Sarı-kırmızılılar derbide mutlak galibiyet hedefliyor. Seyircisi önünde oynayacağı derbiye 3 parolasıyla çıkacak Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk galibiyetle şampiyon olmak istediğini söyledi.
GALATASARAY'IN KOZU GOL KRALI MAURO ICARDİ
Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisinde gözler Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'de olacak. Attığı 23 golle krallık yarışında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'nun önünde zirvede bulunan Icardi, son haftalarda attığı gollerle şampiyonluk yolunda önemli katkı verdi.
SAHASINDA 35 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, ligde evinde yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar sahasında oynadığı son 35 lig karşılaşmasında 33 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Aslan RAMS Park'ta son olarak Sivasspor'u evinde yendi. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon evinde oynadığı 18 maçtan da 3 puan ayrıldı.
YENİLMEZLİK SERİSİ 24
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de son 24 müsabakada kaybetmedi. En son Hatayspor'a yenilen sarı-kırmızılılar daha sonra mücadele ettiği 24 maçta 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ayrıca 17 maçtır da üstü üste sahadan 3 puanla ayrıldı. Aslan yediği 24 golle de ligde kalesinde en az gol gören takım konumunda yer alıyor.
Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi öncesinde Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcu sarı kart görmeleri durumda son haftadaki Konyaspor maçında oynayamayacak.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Sarı-kırmızılıların derbiye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile çıkması bekleniyor.
FENERBAHÇE PUAN ALMAK ZORUNDA
Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenmesi halinde şampiyonluk şansını sürdürecek. Karşılaşmanın berabere sonuçlanması ya da sarı-kırmızılı ekibin sahadan galip ayrılması durumunda ise Galatasaray bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
EZELİ REKABETTE 400'ÜNCÜ RANDEVU
Galatasaray ile Fenerbahçe, 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette 400'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 399 karşılaşmada Fenerbahçe, 148 kez sahadan galip ayrılırken; sarı-kırmızılılar ise 128 kez kazanan taraf oldu. İki ekip arasındaki 123 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.
LİGDE 134'ÜNCÜ KARŞILAŞMA
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 133 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 52 tanesinde Fenerbahçe, 37 tanesinde ise Galatasaray sahadan galip ayrılırken, 44 maç da beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 kez gol sevinci yaşadı.
İKİ SERİDEN BİRİSİ SONA ERECEK
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi karşılaşması öncesinde iki takımın da ligde bu sezon sürdürdüğü iki önemli seri bulunuyor. Galatasaray, bu sezon ligde iç sahada oynadığı 18 maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise deplasmanda oynadığı 18 karşılaşmada 15 galibiyet 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Bu akşamki karşılaşmada Galatasaray'ın sahadan galibiyetle ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin deplasmandaki namağlubiyet serisi; Fenerbahçe'nin ise puan ya da puanlarla ayrılması durumunda ise sarı-kırmızılı ekibin iç sahadaki galibiyet serisi sona erecek.
ARDA KARDEŞLER'İN 2'NCİ DERBİSİ
Derbi maçta düdük çalacak olan Arda Kardeşler, kariyerinde 2'nci kez Galatasaray-Fenerbahçe maçını yönetecek. Kardeşler, daha önce Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada düdük çalmış ve mücadele 0-0 sona ermişti.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR merkezinde Fabio Maresca görev yapacak.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK, 1 BELİRSİZ
Fenerbahçe, Galatasaray karşısına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Rodrigo Becao ile sakatlıkları devam eden İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek, derbide forma giyemeyecek. Serdar Aziz'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 5 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de Galatasaray karşılaşması öncesinde 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi, derbide kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasında görev alamayacak.
STOPERDE OOSTERWOLDE, 6 NUMARADA DJIKU
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde Kayserispor karşısında orta sahada görev alan Alexander Djiku, derbide de bu pozisyonda görev alacak. Rodrigo Becao'nun sarı kart cezalısı olması nedeniyle stoperde ise Jayden Oosterwolde'nin forma giymesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde en uçta ise Kayserispor karşılaşmasında olduğu gibi Michy Batshuayi'nin forma giymesi muhtemel. Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;
"Livakovic- Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi."
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