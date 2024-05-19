Türkiye’de nefesler tutuldu dev derbi bekleniyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri...

İKİ SERİDEN BİRİSİ SONA ERECEK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi karşılaşması öncesinde iki takımın da ligde bu sezon sürdürdüğü iki önemli seri bulunuyor. Galatasaray, bu sezon ligde iç sahada oynadığı 18 maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise deplasmanda oynadığı 18 karşılaşmada 15 galibiyet 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Bu akşamki karşılaşmada Galatasaray'ın sahadan galibiyetle ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin deplasmandaki namağlubiyet serisi; Fenerbahçe'nin ise puan ya da puanlarla ayrılması durumunda ise sarı-kırmızılı ekibin iç sahadaki galibiyet serisi sona erecek.