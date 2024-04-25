Galatasaray'a Çekya'dan yeni yıldız! Igoh Ogbu stopere alternatif olacak...
Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa koşan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına da hızlı başladı. Sarı kırmızılılar stoper bölgesinde Nelsson ve Sanchez'e gelen teklifler sonrası Slavia Prag'ın genç yıldızına yöneldi. İşte detaylar...
Galatasaray yeni sezonun planlamasını da çok dikkatli bir şekilde yapıyor. Savunmanın iki önemli ismi Davinson Sanchez ve Victor Nelsson için ciddi teklifler almaya başlayan sarı-kırmızılılar stoper arayışlarına başlamıştı.
SLAVIA PRAG'DAN GENÇ YILDIZ
Victor Nelsson ve Davinson Sanchez için ciddi teklifler alan Galatasaray'ın Sparta Prag'lı Martin Vitik'in ardından Slavia Prag'dan Igoh Ogbu'yla da ilgilendiği öğrenildi.
BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO
Scout ekibinin 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyla alakalı yönetim ve teknik heyete olumlu bir rapor sunduğu belirtildi. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ogbu'nun mevcut piyasa değeri 4 milyon Euro.
YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR
Yönetimin kısa süre içinde Slavia Prag ve futbolcunun menajeriyle temasa geçerek olası transferin maliyetiyle ilgili bilgi alacağı öğrenildi.
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