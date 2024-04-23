İngiliz devi Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Rekor transfer bedeli: Fiyat yükselttiler
Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla göz dolduran Barış Alper Yılmaz, dünya devlerin radarına girdi. Yıldız oyuncunun bir süredir peşinde olan İngiliz ekibi Yılmaz için fiyat yükseltti. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Sarı-kırmızılılarda sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kasasına girmesi beklenen rakam ortaya çıktı.
KASAYI DOLDURACAK
Habere göre, Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olması beklenen futbolcunun 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satılacağı ifade edildi.
DEVLERİ RADARINA GİRDİ
Bu sezon Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan ve Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz'a yeni bir talip daha çıktı.
İNGİLİZ DEVİ FİYAT YÜKSELTTİ
İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, Barış Alper için 18 milyon Euro olan teklifini Galatasaray'ın istediği rakam olan 25 milyon Euro seviyesine çıkardı.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Resmi teklifini sarı kırmızılılara iletecek olan Ada ekibi, transferi bitirerek milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
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