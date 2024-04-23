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İngiliz devi Barış Alper Yılmaz'ın peşinde! Rekor transfer bedeli: Fiyat yükselttiler

Giriş Tarihi: 23.04.2024
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İngiliz devi Barış Alper Yılmaz’ın peşinde! Rekor transfer bedeli: Fiyat yükselttiler

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla göz dolduran Barış Alper Yılmaz, dünya devlerin radarına girdi. Yıldız oyuncunun bir süredir peşinde olan İngiliz ekibi Yılmaz için fiyat yükseltti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Sarı-kırmızılılarda sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kasasına girmesi beklenen rakam ortaya çıktı.

KASAYI DOLDURACAK

Habere göre, Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olması beklenen futbolcunun 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satılacağı ifade edildi.

DEVLERİ RADARINA GİRDİ

Bu sezon Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan ve Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz'a yeni bir talip daha çıktı.

İNGİLİZ DEVİ FİYAT YÜKSELTTİ

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, Barış Alper için 18 milyon Euro olan teklifini Galatasaray'ın istediği rakam olan 25 milyon Euro seviyesine çıkardı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Resmi teklifini sarı kırmızılılara iletecek olan Ada ekibi, transferi bitirerek milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

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