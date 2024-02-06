Galatasaray’ın solu Derrick Köhn’e emanet! Defanstaki soruna Almanya’dan çözüm! İşte teklif...

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Diğer yandan Derrick Köhn, Galatasaray'ın yaptığı teklif kabul ederken transferde son aşamaya gelindi. Galatasaray Köhn için Hannover'e 400 bin euro kiralama ücreti artı 2 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti.

21 MAÇTA 3 GOL 6 ASİST

Bu sezon Hannover formasıyla 21 maça çıkan Alman oyuncu, bu maçlarda 3 gol 6 asistlik performans gösterdi. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın transferi KAP'a bildirmesi bekleniyor.