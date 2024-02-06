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Galatasaray'ın solu Derrick Köhn'e emanet! Defanstaki soruna Almanya'dan çözüm! İşte teklif...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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Galatasaray’ın solu Derrick Köhn’e emanet! Defanstaki soruna Almanya’dan çözüm! İşte teklif...

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Galatasaray'da sol bek için flaş bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılılar Hannover forması giyen 25 yaşındaki Derrick Köhn'ü isterken oyuncu Galatasaray'a gelmek istediğini iletti. İşte transferin detayları...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

HANNOVER'DEN KÖHN GÜNDEMDE

Kış transferinin son günlerinde sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Hannover forması giyen 25 yaşındaki Derrick Köhn'ü gündemine aldı. Haberde, Galatasaray'ın Köhn için Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.



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Diğer yandan Derrick Köhn, Galatasaray'ın yaptığı teklif kabul ederken transferde son aşamaya gelindi. Galatasaray Köhn için Hannover'e 400 bin euro kiralama ücreti artı 2 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti.

21 MAÇTA 3 GOL 6 ASİST

Bu sezon Hannover formasıyla 21 maça çıkan Alman oyuncu, bu maçlarda 3 gol 6 asistlik performans gösterdi. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın transferi KAP'a bildirmesi bekleniyor.

DERRICK KÖHN KİMDİR?

Kariyerine Hamburg altyapısında başlayan Derrick Köhn, 4 Şubat 1999'da Hamburg'da doğdu. Gana asıllı oyuncu kariyeri boyunca Bayern Münih II ve Willem II formaları da giyerken, 2022-23 sezonundan bu yana Hannover forması giyiyor.

1.80 boyundaki oyuncu, Hannover kariyerinde çıktığı boyunca çıktığı 56 resmi maçta 8 gol 12 asist kaydetti.

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