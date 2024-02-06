Galatasaray'ın solu Derrick Köhn'e emanet! Defanstaki soruna Almanya'dan çözüm! İşte teklif...
Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Galatasaray'da sol bek için flaş bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılılar Hannover forması giyen 25 yaşındaki Derrick Köhn'ü isterken oyuncu Galatasaray'a gelmek istediğini iletti. İşte transferin detayları...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı.
HANNOVER'DEN KÖHN GÜNDEMDE
Kış transferinin son günlerinde sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Hannover forması giyen 25 yaşındaki Derrick Köhn'ü gündemine aldı. Haberde, Galatasaray'ın Köhn için Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
İŞTE MALİYETİ
Diğer yandan Derrick Köhn, Galatasaray'ın yaptığı teklif kabul ederken transferde son aşamaya gelindi. Galatasaray Köhn için Hannover'e 400 bin euro kiralama ücreti artı 2 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti.
21 MAÇTA 3 GOL 6 ASİST
Bu sezon Hannover formasıyla 21 maça çıkan Alman oyuncu, bu maçlarda 3 gol 6 asistlik performans gösterdi. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın transferi KAP'a bildirmesi bekleniyor.
DERRICK KÖHN KİMDİR?
Kariyerine Hamburg altyapısında başlayan Derrick Köhn, 4 Şubat 1999'da Hamburg'da doğdu. Gana asıllı oyuncu kariyeri boyunca Bayern Münih II ve Willem II formaları da giyerken, 2022-23 sezonundan bu yana Hannover forması giyiyor.
1.80 boyundaki oyuncu, Hannover kariyerinde çıktığı boyunca çıktığı 56 resmi maçta 8 gol 12 asist kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT sonrası erken emeklilik komutu verildi! 1999-2000-2003-2008 prim+gün+yıl şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşa...
- Mevduat getirisiyle 1 ayda net 18.739 TL kazanç! Vadeli Şubat 2024 faiz oranları...
- Müge Anlı ATV yeni bölüm izle! 6 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!
- Karar gece saat 00.45'te geldi! Milyonlarca SSK, Bağ-Kur'lunun IBAN'ına ek hesap yattı! Emekliye net kök maaş ödeme takvimi
- 6 Şubat ASRIN FELAKETİ ANMA MESAJLARI | 6 Şubat Kahramanmaraş depremi yıl dönümü anlamlı, resimli taziye mesajları ve sözleri!
- 6 Şubat depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? Kaç kişi hayatını kaybetti? 6 Şubat 2023 DEPREMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE MERKEZİ
- Bugün okullar var mı, yok mu? Valilik ve MEB kararını duyurdu! 6 Şubat Salı resmi tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa...
- Miraç Kandili 6 Şubat deprem mesajları 2024 | Depreme özel dualı, duygusal, anlamlı, ayetli kandil ve deprem sözleri ve mesajları...
- Kandil Mesajları 2024 Ayetli, Dualı, Resimli | En anlamlı, uzun, kısa, arkadaşa, aileye Miraç Kandili mesajları ve sözleri! Instagram, Facebook, Twitter (X)
- 35 kiloya düştü! Tablet kutusundan salatalık çıkarmıştı! 'Tablet Reis' bakın şimdi ne halde...
- TÖVBE DUASI OKUNUŞU 🤲 | Miraç Kandili'nde 100 istiğfar çekilir mi, nasıl çekilir?
- Oyuncu Ali Burak Ceylan depremzedelere yardım eli uzattı! Cüzdanını bulan aileyi köşke yerleştirdi