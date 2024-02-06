Galatasaray kupada sahne alıyor! İşte Galatasaray-Bandırmaspor maçı öncesi muhtemel 11'ler ve son detaylar...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde Teksüt Bandırmaspor'u ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak maç A Spor'dan canlı yayınlanacak. Okan Buruk'un maça farklı bir 11'le başlamayı planladığı öğrenilirken, yeni transfer Carlos Vinicius'un ilk 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi. İşte maçla ilgili detaylar...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele A Spor'dan yayımlanacak.
Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu etapta 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u eleyen Galatasaray, son 16 turuna geldi.
Kupaya 3. turdan dahil olan Bandırmaspor ise sırasıyla TFF 3. Lig temsilcisi Armoni Alanya Kestelspor, TFF 2. Lig ekibi Somaspor ve Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı eledi.
Tek maç üzerinden oynanacak maçta son 16 turunu geçecek takım adını çeyrek finale yazdıracak.
Türkiye Kupası'nda karşılaşacak takımlardan Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. İç sahadaki lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım olan sarı-kırmızılılar, 24. hafta sonunda 63 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada bulunuyor. Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı olarak da dikkati çekiyor.
Teksüt Bandırmaspor ise Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesinin içinde yer alıyor. Balıkesir temsilcisi, ligde 21 maç sonunda topladığı 33 puanla 7. sırada bulunuyor.
VİNİCİUS GÖRÜCÜYE ÇIKACAK
Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkacak.
İngiltere'nin Fulham ekibinden transfer edilen Brezilyalı santrfor, takımla çalışmalara başladı. Vinicius, Bandırmaspor mücadelesinde görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla ilk heyecanını taraftarları önünde yaşayacak.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ve Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile ülkesi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, yarınki maçta görev yapamayacak.
GALATASARAY-BANDIRMASPOR
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Günay, Ali Turap, Kaan, Nelsson, Kazımcan, Ndombele, Berkan, Tete, Eyüp Aydın, Zaha, Vinicius
BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Rahmetullah, Sergen, Batuhan, Mücahit, Emirhan, Jozefzoon, Levent, Foor, Soukou, Djitte
STAT: RAMS Park
HAKEM: Muhammet Ali Metoğlu
SAAT: 20:45
YAYIN: A Spor
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