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Rıdvan Yılmaz adım adım Galatasaray'a!

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
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Rıdvan Yılmaz adım adım Galatasaray’a!

Galatasaray, Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey'i rekor bedelle Bayern Münih'e göndermesinin ardından ara transfer dönemi bitmeden takıma sağ ve sol bek takviyesi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Cimbom, Glasgow Rangers forması giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz için tekrardan harekete geçti. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden sarı kırmızılı ekip çalışmalarına hız verdi.

SACHA BOEY'İN YERİNE TÜRK TAKVİYESİ

Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e gönderen Cimbom, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Dünyanın dört bir yanından isimleri takibe alan Aslan'ın önceliğiyse sol bek transferi...

"SOL BEKE TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sol beke takviye yapacağız. Bu yerli de yabancı da olabilir. İstediğimiz, görüştüğümüz oyuncular var" ifadelerini kullanmıştı.

ANGELINO ROMA'YA!

Galatasaray, sezon başında RB Leipzig'den kiraladığı Angelino ile yollarını ayırdı. Tecrübeli futbolcu İtalyan devi Roma'ya transfer oldu.

EN ÖNEMLİ ADAY RIDVAN YILMAZ

Rotasyondaki diğer sol beki Kazımcan Karataş'tan da istediği katkıyı alamayan Cimbom, Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı.

A Spor'un haberine göre, Sol bek için Rıdvan Yılmaz'ın transferi konusunda yeni bir temas sağlayacak.

DAHA ÖNCE TEKLİF VERİLMİŞTİ

Sarı kırmızılı takımın yaptığı kirama teklifindeki opsiyonun 3 milyon olduğu ve anlaşma sağlanması halinde bonus maddelerinin de yer aldığı belirtilmişti.

RANGERS TEKLİFİ REDDETTİ

Rangers'ın 3 milyon euro'luk bu teklifi reddettiği ve 4.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle kiralama ya da direkt 4.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği yazılmıştı.

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