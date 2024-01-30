Rıdvan Yılmaz adım adım Galatasaray’a!

RANGERS TEKLİFİ REDDETTİ



Rangers'ın 3 milyon euro'luk bu teklifi reddettiği ve 4.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle kiralama ya da direkt 4.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği yazılmıştı.

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