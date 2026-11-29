Fenerbahçe'de Erzurumspor FK mesaisi: 2 yıldız kadroda yok! İşte Belözoğlu'nun 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetin ardından ligde de çıkışını sürdürmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde 3 maçlık cezası tamamlanan Archie Brown formasına kavuşurken, sakatlıkları süren Marco Asensio ile Nathan Ake kadroda yer almıyor. İşte saat 19.00'da başlayacak dev maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...