Fenerbahçe'de Erzurumspor FK mesaisi: 2 yıldız kadroda yok! İşte Belözoğlu'nun 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetin ardından ligde de çıkışını sürdürmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde 3 maçlık cezası tamamlanan Archie Brown formasına kavuşurken, sakatlıkları süren Marco Asensio ile Nathan Ake kadroda yer almıyor. İşte saat 19.00'da başlayacak dev maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK ile Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, İsmail, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Vedat
Erzurumspor FK
Ertuğrul, Giorbelidze, Mujakic, Yakup, Mustafa, Gerxhaliu, Rodriguez, Owusu, Baiye, Diabate, Kerk
FENERBAHÇE'DE HEDEF LİGDE DE KAZANMAK
Ligde üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe, haftaya 20 puanla 6. sırada giriyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Shakhtar Donetsk'i mağlup eden sarı-lacivertliler, ligde de kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.