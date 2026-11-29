CANLI Fenerbahçe'de Erzurumspor FK mesaisi: Belözoğlu'nun ilk Kadıköy sınavı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi konuk ediyor. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetin ardından ligde de çıkışını sürdürmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde 3 maçlık cezası tamamlanan Archie Brown formasına kavuşurken, sakatlıkları süren Marco Asensio ile Nathan Ake kadroda yer almıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK ile Chobani Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Batuhan Kolak yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
MAÇTA İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, Kante, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi.
Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Diabate
OPPONG MAÇTA YOK
Maça saatler kala Fenerbahçe'de sakatlık gelişmesi yaşandı. Savunma oyuncusu Oppong'un, yüksek derecede devam eden ateşi nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir." sözlerine yer verildi.