Şampiyonlar Ligi seremonisindeki hata için UEFA'dan Fenerbahçe'ye özür
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın seremonisinde yaşananlar gündem oldu. Mason Greenwood'un önünde bir çocuğun yer almamasıyla ortaya çıkan organizasyon aksaklığının ardından UEFA'nın Fenerbahçe'den özür dilediği, boşta kalan çocuğu yanına alan Vedat Muriqi'ye ise teşekkür ettiği belirtildi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, karşılaşma öncesinde düzenlenen seremonide yaşananlar da dikkat çekti.
Seremoni sırasında Mason Greenwood'un önünde bir çocuğun yer almaması gözlerden kaçmazken, organizasyondaki aksaklığın nasıl yaşandığı da ortaya çıktı.
UEFA'DAN FENERBAHÇE'YE ÖZÜR MESAJI: "SORUMLULUK BİZDE"
A Spor'un haberine göre UEFA, yaşanan aksaklık nedeniyle Fenerbahçe'den özür diledi. Organizasyon hatasının kendilerinden kaynaklandığını belirten UEFA, koridorun kalabalık olması nedeniyle çocuklardan birinin oyuncularla senkronize olamadığını vurguladı. Fenerbahçe'ye iletilen mesajda sorumluluğun üstlenildiği ve "Sorumluluk bizde, özür dileriz" ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.
UEFA'DAN TEŞEKKÜR
Seremoni sırasında yaşanan aksaklık esnasında Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'nin sergilediği tavır da takdir topladı. Boşta kalan çocuğu yanına alan Muriqi'nin duyarlı davranışı nedeniyle kendisine teşekkür edildiği belirtildi.