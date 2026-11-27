Şampiyonlar Ligi seremonisindeki hata için UEFA'dan Fenerbahçe'ye özür

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın seremonisinde yaşananlar gündem oldu. Mason Greenwood'un önünde bir çocuğun yer almamasıyla ortaya çıkan organizasyon aksaklığının ardından UEFA'nın Fenerbahçe'den özür dilediği, boşta kalan çocuğu yanına alan Vedat Muriqi'ye ise teşekkür ettiği belirtildi.