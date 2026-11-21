Emre Belözoğlu (A Haber Foto Arşiv)

"NET BİR FAUL ES GEÇİLDİ"

Karşılaşmadaki penaltı pozisyonu öncesinde faul yapıldığını savunan Belözoğlu, hakem kararlarını eleştirdi.

"Ne yazık ki sonrasında kötü bir gol. Oyuncularımız çok iyi niyetli. Penaltı pozisyonu öncesi Vedat'ı net itme var. Hakemlerin de vermesi için benim anladığım kadarıyla itildiğinde atmak gerekiyor. Net bir faul es geçildi. Sonrasında penaltı. Devamında oyuna hamleler yapmaya çalıştık. Golden sonra da hamle yapacaktık ama hemen akabinde penaltının olması hamle yapma fırsatımızı da uzattı. Oyunun devamında kazanma odaklı oyuncuların içeride kalması gerekiyordu."

"PUAN KAYBINA ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Alınan sonuçta sorumluluklarının bulunduğunu belirten Belözoğlu, oyuncularının motivasyonunu yeniden yükseltmeleri gerektiğini söyledi.

"Buraya sorumluluğumuzu bilerek geldik. O yüzden kayıpların ya da kazançların her zaman bir parçası olacağız. Bunu da söylemek durumundayım. Ne olursa olsun oyuncularımızın motivasyonunu ve inancını yükseltmem gerekiyor. Bunun için buradayım. Bizim için kötü bir gece. Puan kaybının artık hiçbir tahammülünün kalmadığı bir hafta bunlar. Yeniden kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz."