Emre Belözoğlu'ndan Kocaelispor maçı sonrası açıklama! "Çok üzgünüm"
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, puan kaybından dolayı üzgün olduğunu belirterek hakem kararlarına tepki gösterdi. Takımın yaşadığı kırılma anlarına dikkat çeken Belözoğlu, "Puan kaybının artık hiçbir tahammülünün kalmadığı bir hafta bunlar" ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi.
Maça kötü başladıklarını belirten Belözoğlu, ikinci yarıda kontrolü ele geçirmelerine rağmen galibiyeti getirecek fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.
"MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI"
Karşılaşmanın ilk bölümündeki performanslarından memnun olmadığını dile getiren Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Böylesine yumuşak bir başlangıç ve 30 dakikalık oyunda bir kayıp var. Kötü bir başlangıçtı ama ne olursa olsun 30'dan sonra oyunu biraz oturttuk. Kaleye sahada doğru yerleşerek gitmeye başladık. 0-0 içeri girdik. İkinci yarı kontrol tamamen bizde. Golü bulduk. Büyük takımların böyle bir gerçeği vardır. İster iyi, ister kötü olduğunuzda gol atma durumu oluyor. Yüksek kalitede oyunculara sahipseniz her zaman diğer takımlara göre daha avantajlısınızdır. Golü de bulduk. Maçı bitirmek için ikinci ve üçüncü golü bulma şansları da geldi."
"O KIRILMA ANINI AŞABİLECEK GÜCÜMÜZ VAR"
Takımın karşılaşmalarda yaşadığı kırılma anlarına dikkat çeken Belözoğlu, oyuncularının bu durumun üstesinden gelebilecek güçte olduğunu vurguladı.
"Orada bir nokta var. Galiba onu aşmamız gerekiyor. Bu anlamda takımı motive etmek, takımı maça hazırlamaktan öte bir kırılma anı var. O kırılma anını aşabilecek gücümüzün olduğunu düşünüyorum."