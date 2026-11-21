Fenerbahçe, Kocaeli deplasmanında! Emre Belözoğlu ile ikinci sınav
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 19 puanla aynı basamağı paylaştığı Kocaelispor'a konuk oluyor. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta 5-0'lık galibiyet alan sarı-lacivertliler seriyi sürdürmek isterken, zorlu deplasman öncesi takımda 3 önemli eksik bulunuyor. İşte Kocaeli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak kritik mücadelenin yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve tüm detayları...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmada Anıl Usta ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
EMRE BELÖZOĞLU İLE İLK MAÇTA 5 GOLLÜ GALİBİYET
Göztepe yenilgisinin ardından takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk karşılaşmada Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti.
Ligde geride kalan 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 19 puanla 6. sırada bulunuyor.