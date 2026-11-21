Fenerbahçe bu maçlarda 76 gol attı, Kocaelispor ise 33 gol kaydetti.

İki takım arasında ligde oynanan 42 karşılaşmada Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler 22 kez kazanırken 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Kocaelispor ise 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Kocaelispor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 43. kez rakip olacak.

Kocaelispor'da sakatlıkları bulunan Petkovic, Haidara ve Show'un karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Zoukrou'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

KOCAELİ'DEKİ MAÇLARDA DA FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe, Kocaelispor ile deplasmanda 21 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu müsabakalarda 9 galibiyet alırken ev sahibi ekip 7 kez kazandı. Beş karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, Kocaeli'deki maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırırken kalesinde 24 gol gördü. İki takımın geçen sezon Kocaeli'de oynadığı lig karşılaşmasını sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.

FENERBAHÇE ALTI MAÇI DÖRT FARKLA KAZANDI

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasındaki lig müsabakaları farklı skorlara da sahne oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini altı kez dört farklı skorla mağlup etti.

Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda hem iç sahada hem de deplasmanda 4-0 kazandı. Sarı-lacivertliler, 1995-1996 ve 1992-1993 sezonlarında da aynı skorla galip geldi.

Fenerbahçe, 1994-1995 ve 1981-1982 sezonlarında ise Kocaelispor'u 5-1 mağlup etti.