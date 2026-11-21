Hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği karşılaşmada Anıl Usta ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KOCAELİSPOR EVİNDE YALNIZCA 2 GOL YEDİ

Sezonun ilk 11 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kocaelispor da 19 puanla 7. sırada yer alıyor. Kocaeli temsilcisi, ligde son olarak deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu sezon sahasında oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan yeşil-siyahlılar, bu karşılaşmalarda kalesinde yalnızca 2 gol gördü.