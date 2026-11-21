CANLI Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında! Emre Belözoğlu ile ikinci sınav
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 19 puanla aynı basamağı paylaştığı Kocaelispor'a konuk oluyor. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta 5-0'lık galibiyet alan sarı-lacivertliler seriyi sürdürmek isterken, Süper Lig'de 2'de 2 yapmanın peşinde. Kocaeli Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı.
Hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği karşılaşmada Anıl Usta ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
EMRE BELÖZOĞLU İLE İLK MAÇTA 5 GOLLÜ GALİBİYET
Göztepe yenilgisinin ardından takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk karşılaşmada Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti.
Ligde geride kalan 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 19 puanla 6. sırada bulunuyor.
KOCAELİSPOR EVİNDE YALNIZCA 2 GOL YEDİ
Sezonun ilk 11 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kocaelispor da 19 puanla 7. sırada yer alıyor. Kocaeli temsilcisi, ligde son olarak deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
Bu sezon sahasında oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan yeşil-siyahlılar, bu karşılaşmalarda kalesinde yalnızca 2 gol gördü.