Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde ederken Anadolu Efes ise 3. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Tarfin-Anadolu Efes maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Tarfin mücadeleye Larkin, Shields, Key, Forrest ve Powell ilk 5'iyle başladı. Anadolu Efes ise Malcolm, Payne, Dozier, Ercan Osmani ve Saric ilk 5'iyle parkede yer aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 3 dakikası 8-8'lik eşitlikle geçildi. Anadolu Efes, Dozier'in üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle 4 sayılık fark yakaladı: 12-16.

Konuk ekip, ilk periyodun bitimine 3 dakika 20 saniye kala Malcolm'un basketiyle farkı 8 sayıya çıkardı. Skorun 14-22'ye gelmesinin ardından Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius mola aldı.

Etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, ilk periyodu 32-18 önde tamamladı.

İkinci periyodun bitimine 5 dakika 44 saniye kala Dozier'in üç sayılık basketiyle farkı 15 sayıya çıkaran Anadolu Efes, skoru 39-24'e getirdi.

Fenerbahçe, Clyburn ve Shields'ın kaydettiği sayılarla devrenin bitimine 46 saniye kala farkı 8 sayıya indirdi: 35-43.

İlk yarı, Anadolu Efes'in 43-35'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü periyoda daha etkili başlayan sarı-lacivertliler, bitime 6 dakika 50 saniye kala Larkin'in üç sayılık basketiyle farkı 2 sayıya düşürdü: 43-45.

Larkin, 26 saniye sonra bir kez daha üç sayılık basket kaydederek takımını 46-45 öne geçirdi.

Fenerbahçe, periyodun bitimine 3 dakika 48 saniye kala Forrest'ın basketiyle farkı 7 sayıya çıkardı: 54-47.

Üçüncü periyot, Fenerbahçe'nin 60-54'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

Son periyoda da etkili başlayan Fenerbahçe, bitime 8 dakika 20 saniye kala Clyburn'ün üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere taşıdı: 68-56.

Anadolu Efes, Malcolm'un bire bir pozisyonda bulduğu basketle bitime 3 dakika 13 saniye kala farkı 3 sayıya indirdi: 72-69.

Karşılaşmanın bitimine 24,9 saniye kala Russell'ın basketiyle skor 75-73'e geldi.

Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Tarfin, mücadeleden 77-75 galip ayrıldı.