-°C
CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Melissa Vargas kararı! 2030'a kadar imza

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe'den Melissa Vargas kararı! 2030'a kadar imza

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Melissa Vargas'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı. Sarı-lacivertli kulüp, yıldız oyuncunun 3 yıl daha Çubuklu formayı giyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Melissa Vargas'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

Sarı-lacivertli kulüp, yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas ile yola devam edileceğini resmi açıklamayla duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2030'lara Vargas'la! Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas, 3 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek. Üç kulvarda şampiyonluk hedefiyle yolumuza devam ederken, bugüne kadar formamızla birçok başarıya imza atan sporcumuz Melissa Vargas'a birlikte nice zaferler diliyoruz!"

Melissa Vargas (DHA)Melissa Vargas (DHA)

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını duyurdu: Hollandalı antrenöre veda mesajı
Sonraki Haber
Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını duyurdu: Hollandalı antrenöre veda mesajı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın