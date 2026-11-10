SALDIRININ ÖNCEDEN TASARLANDIĞI BELİRTİLDİ

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen 26 sayfalık iddianamede, 4 Nisan 2015'te Rize deplasmanı dönüşü Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse Sürmene Viyadüğü mevkisinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sanıklar Yusuf Ö, Hakan H, Emiral A, Özgür E. ve Özden R.K'nin olay günü 72 telefon görüşmesi gerçekleştirdiği hatırlatılarak, Fenerbahçeli futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan otobüse yönelik saldırının rastgele gerçekleştirilemeyeceği, eylemin önceden tasarlanarak yapıldığı kaydedildi.

39 MÜŞTEKİ İÇİN AYRI AYRI CEZA TALEBİ

İddianamede, sanıkların birlikte suç işleme iradesiyle gerçekleştirdikleri tek bir fiil kapsamında, otobüs sahibi dışındaki 39 müştekinin ayrı ayrı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", sürücü İsmail Kopuz'un ise "mala zarar verme" suçlarını işledikleri belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesinde düzenlenen farklı neviden fikri içtima hükümleri kapsamında, tek bir fiille birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan şüphelilerin en ağır cezayı gerektiren "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları istendi.