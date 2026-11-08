"Her maçın detaylandırmamız gereken şeyleri var. Değerlendirme yapacağız. Fenerbahçe'nin çok yüksek bir kalitesi var. Bunu söylemem lazım. Oyuncularımız belli bir organizasyona bağlı kaldığında çok güzel bir oyun ortaya koydular. Yüksek kaliteyle skoru yakaladık. Sonrasında oyunda organizasyonun düzelmesi gereken yerleri var hem defansif hem ofansif. Bunu düzeltmek adına çok çalışacağız. Oyuncular tebrği hak ediyor, kazanma arzuları çok yüksekti. Daha yüksek organizasyona ihtiyacımız var."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, farklı galibiyetin ardından yaptığı değerlendirmede, "Böylesine bir başlangıç, tek kelimeyle mükemmel." ifadelerini kullandı.

Çorum maçında Emre Belözoğlu (AA)

"TAKIMIMIN DAHA İYİ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Taraftarların desteğine teşekkür eden Belözoğlu, takımın performansını daha ileriye taşıyabileceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Taraftarımızın teveccühüne teşekkür ediyorum. Allah inşallah bizi mahcup etmez. Daha iyisini fazlasıyla yapabiliriz. Küçük bir eleştirim olacak bu maçla ilgili. Takımımın daha iyi olacağına inanıyorum."

"BURASI KALİTENİN VE TUTKUNUN BİRLEŞTİĞİ YERDİR"

Takımın oyun organizasyonu ve geliştirilmesi gereken yönlerine değinen Belözoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Topa sahip olmak ve tekrarlı şekilde kurgulamak kolay değil. Topu kaptırdığınız yerdeki reaksiyonları belirlemek adına 2 gün çalıştık. Yüksek kalite var. Burası kalitenin ve tutkunun birleştiği yerdir. Bugün akıl da koyduk. Bazı yan topları vurdurduk, bu eksi. Gerçekçi oynamanız lazım, kazanmanız lazım. Konumlanmalar, pozisyonlanmalar üzerine çalışacağız. Daha iyi olabilir mi, olabilir. Daha fazla çalışacağız."