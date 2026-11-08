Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan 5-0'lık galibiyet sonrası mesaj: "Tek kelimeyle mükemmel"
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın başında 5,5 yıl sonra ilk maçına çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın başında 5,5 yıl sonra ilk maçına çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"BÖYLESİNE BİR BAŞLANGIÇ, TEK KELİMEYLE MÜKEMMEL"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, farklı galibiyetin ardından yaptığı değerlendirmede, "Böylesine bir başlangıç, tek kelimeyle mükemmel." ifadelerini kullandı.
"Her maçın detaylandırmamız gereken şeyleri var. Değerlendirme yapacağız. Fenerbahçe'nin çok yüksek bir kalitesi var. Bunu söylemem lazım. Oyuncularımız belli bir organizasyona bağlı kaldığında çok güzel bir oyun ortaya koydular. Yüksek kaliteyle skoru yakaladık. Sonrasında oyunda organizasyonun düzelmesi gereken yerleri var hem defansif hem ofansif. Bunu düzeltmek adına çok çalışacağız. Oyuncular tebrği hak ediyor, kazanma arzuları çok yüksekti. Daha yüksek organizasyona ihtiyacımız var."
"TAKIMIMIN DAHA İYİ OLACAĞINA İNANIYORUM"
Taraftarların desteğine teşekkür eden Belözoğlu, takımın performansını daha ileriye taşıyabileceklerini belirterek şöyle konuştu:
"Taraftarımızın teveccühüne teşekkür ediyorum. Allah inşallah bizi mahcup etmez. Daha iyisini fazlasıyla yapabiliriz. Küçük bir eleştirim olacak bu maçla ilgili. Takımımın daha iyi olacağına inanıyorum."
"BURASI KALİTENİN VE TUTKUNUN BİRLEŞTİĞİ YERDİR"
Takımın oyun organizasyonu ve geliştirilmesi gereken yönlerine değinen Belözoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Topa sahip olmak ve tekrarlı şekilde kurgulamak kolay değil. Topu kaptırdığınız yerdeki reaksiyonları belirlemek adına 2 gün çalıştık. Yüksek kalite var. Burası kalitenin ve tutkunun birleştiği yerdir. Bugün akıl da koyduk. Bazı yan topları vurdurduk, bu eksi. Gerçekçi oynamanız lazım, kazanmanız lazım. Konumlanmalar, pozisyonlanmalar üzerine çalışacağız. Daha iyi olabilir mi, olabilir. Daha fazla çalışacağız."
"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNE, OYUNCULARIN KALİTESİNE İNANIYORUM"
Oyuncularının güçlü yönlerini ortaya çıkarmak için çalışacaklarını belirten Belözoğlu, Liverpool ve Arca Çorum FK karşılaşmalarındaki performanslara da değinerek şu ifadeleri kullandı:
"Oyuncuların en güçlü yönünü ortaya çıkarmak için çalışacağız. Liverpool ve bu maçta oyuncular açlar. İyi bir oyuncu grubumuz var. Birbirimizi yeni tanıyoruz. Kulübede onların bir yardımcısı var. Oyun gelişecek, inanıyoruz. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, oyuncuların kalitesine, bizim becerimize inanıyorum."