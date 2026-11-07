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Fenerbahçe Tarfin'den Bursaspor deplasmanında farklı galibiyet! 19 sayılık fark

Giriş Tarihi:
AA
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Fenerbahçe Tarfin'den Bursaspor deplasmanında farklı galibiyet! 19 sayılık fark

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor Basketbol'u 78-59 mağlup etti. Rakibine 19 sayı fark atan sarı-lacivertli ekip, ligdeki 5. galibiyetini elde ederken Bursaspor Basketbol ise 6. yenilgisini yaşadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 78-59 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini aldı. Bursaspor Basketbol ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Bursaspor-Fenerbahçe Tarfin (AA)Bursaspor-Fenerbahçe Tarfin (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Hüseyin Çelik, Özge Şentürk, Uğur Akyıldız

Bursaspor Basketbol: Hammonds 11, Ergi Tırpancı 2, Taylor 10, Washington 2, Brown 5, Moore 20, Watson 6, Ömer Can İlyasoğlu 3

Fenerbahçe Tarfin: Larkin 9, Melli 7, Sertaç Şanlı 7, Forrest 2, Shields 9, Baldwin 8, Juzang, Melih Mahmutoğlu 5, Powell 5, Onuralp Bitim 19, Sargiunas 7

1. Periyot: 15-23

Devre: 36-43

3. Periyot: 47-59

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