Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! İlk antrenmanına çıktı
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Can Bartu Tesisleri'ndeki idman; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlarken, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
ÇORUM HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Liverpool karşılaşmasında 11'de başlayan, 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Sarı-lacivertliler, Çorum FK müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.