Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlarken, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.