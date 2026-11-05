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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! İlk antrenmanına çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! İlk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Can Bartu Tesisleri'ndeki idman; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlarken, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! İlk antrenmanına çıktı - 1

ÇORUM HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Liverpool karşılaşmasında 11'de başlayan, 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Sarı-lacivertliler, Çorum FK müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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